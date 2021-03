Canicattì, stadio Carlotta Bordonaro: riaperti i termini per la gara pubblica

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2021, il Comune di Canicattì comunica, che per la procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per lo stadio Carlotta Bordonaro, sono stati riaperti i termini per la ricezione delle offerte.

Il bando, come prevede la normativa, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia di venerdì 12 marzo. Ci sarà tempo fino al 29 marzo per la presentazione delle offerte all’Urega.

La valutazione delle offerte e l’eventuale aggiudicazione dei lavori, verrà effettuata già nella seduta del 1° aprile.