Gramaglia: “Determinare le tariffe da applicare ai commercianti ambulanti£”

Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, capogruppo di Forza Italia, interviene nel merito delle tariffe applicate ai commercianti ambulanti. “Come in altre occasioni, in questi ultimi anni – afferma Gramaglia – l’amministrazione è costretta ad adottare un provvedimento ponte per ovviare ad un vuoto normativo creato da chi ci ha governato a livello nazionale negli ultimi anni. Con la legge del dicembre 2019, infatti, sono state abrogate delle consolidate forme di entrata per gli enti locali, ma, nel contempo, non sono state regolamentate, visto che in epoca di pandemia e declino economico, questo vuoto ha significato totale confusione ed incertezze. Anche se il canone unico patrimoniale è una disciplina provvisoria, voglio ricordare che: la categoria dei commercianti ambulanti (soggetti maggiormente coinvolti) non ha problemi provvisori ma seri problemi strutturali che minano la sopravvivenza delle loro attività e anche la sussistenza quotidiana personale e delle loro famiglie. Sono sicuro che l’attuale amministrazione saprà avere la giusta attenzione nel determinare le tariffe da applicare”, conclude Gramaglia.