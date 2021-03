Ragazzo ferito da bicchiere di vetro a San Leone: denunciati due giovani favaresi

Dopo un’indagine rapida, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno identificato i responsabili della selvaggia aggressione, nei confronti di un ragazzo, sfregiato al volto, dopo essere stato colpito con un bicchiere di vetro, la sera dello scorso 20 febbraio, nei pressi di piazzale Giglia, a San Leone. Si tratta di 19enne, e un 17enne, entrambi di Favara, denunciati per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso. A farne le spese di questa brutale aggressione un 25enne della Romania, domiciliato ad Agrigento. Il ragazzo quella sera si trovava in compagnia della sua fidanzatina anche lei favarese.

Ricostruito l’episodio di violenza. Tutto quanto, sarebbe partito da alcuni apprezzamenti da parte del gruppetto di ragazzi favaresi, rivolti alla loro compaesana. Sia la coppia, che la comitiva di giovani si trovavano seduti nell’area esterna di un bar. All’improvviso, mentre la coppia di fidanzati, e due “rivali” stavano discutendo, il 17enne, spalleggiato dal più grande, dopo avere afferrato un bicchiere di vetro, scagliandosi contro il 25enne, lo ha colpito al volto. Praticamente gliel’ha rotto sulla guancia.