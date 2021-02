Auto davanti l’abitazione, donna disabile danneggia 30 vetture

Una disabile, stanca di trovare sempre auto parcheggiate davanti alla propria abitazione, che le impediscono o rendono difficoltoso l’ingresso, ha preso alcuni attrezzi da lavoro, che aveva in casa, pinze, chiodi, martelli, e ha danneggiato circa trenta vetture. E’ successo in tarda serata a Palermo, in via Ottavio D’Aragona, nei pressi di via Roma.

La donna ha inferto martellate contro le macchine, e ha versato acido muriatico sulle carrozzerie. Sono intervenuti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La donna, in escandescenze, è stata sedata in ambulanza e poi portata in ospedale.