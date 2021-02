Vaccino anticovid anziani, Cisl e Anteas unite contro la pandemia

La Federazione dei Pensionati (Fnp) e le Associazioni Anteas unite contro la pandemia. Le strutture attive nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna hanno predisposto un servizio gratuito per aiutare gli anziani ad effettuare la prenotazione telematica prevista dalla Regione Sicilia per la vaccinazione anti Covid.

Per fissare l’incontro con gli operatori e i volontari Anteas, che saranno presenti anche nelle sedi Cisl dei comuni delle tre province, basterà telefonare ai numeri dedicati: Agrigento: 0922594886 – 092262980 Caltanissetta: 093421916 – 331901748, Enna 0935510927 – 3358351110.

“Abbiamo assunto questa iniziativa – dichiara il Segretario Generale della Fnp Agrigento Caltanissetta Enna, Salvatore Montalbano – perché ci rendiamo conto quanto sia problematico per gli anziani accedere ai mezzi informatici. Peraltro, molti cittadini in avanzata età, sono privi di una rete familiare che li possa assistere. Nel rispetto della nostra mission continuiamo ad onorare il concetto di welfare di prossimità stando al fianco di chi ha più bisogno. Con questa nuova iniziativa vogliamo facilitare la vita alla generazione più fragile permettendo di rendere serena la vaccinazione e contribuire ad alzare le difese contro il Coronavirus”.