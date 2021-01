Covid in Sicilia, bollettino 30 gennaio: 846 nuovi casi e 35 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, accertati 846 nuovi casi positivi al Covid-19 ( – 98 rispetto a ieri) su 25.251 tamponi processati. E ci sono 35 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, sabato 30 gennaio.

I nuovi casi così suddivisi nelle nove province: Agrigento, 38 (5.301 casi totali dall’inizio della pandemia); Catania: 200 (38.002); Palermo: 328 (37.108); Messina: 85 (17.819); Trapani: 69 (9.714); Siracusa: 51 (9.266); Ragusa: 34 (7.919); Caltanissetta: 30 (6.130); Enna: 11 (4.128).

Sono 42.868 gli attuali positivi, di questi 1.345 sono i ricoverati in ospedale con sintomi ( meno 28 rispetto a ieri), e 208 in terapia intensiva ( meno 3), per complessivi 1.553 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 41.315 persone. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 135.387, i guariti 89.076, mentre le vittime con le ultime 35 sono arrivate a 3.443.