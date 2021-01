Ravanusa, finanziata la ristrutturazione della caserma dei carabinieri. “Mi lega alla caserma un caro ricordo di infanzia, opera fortemente voluta da mio padre, allora giovane Sindaco di Ravanusa – dice il deputato Giusi Savarino -. Sono contenta che a distanza di tanti anni il progetto presentato oggi dal sindaco Carmelo D’Angelo grazie al governo Musumeci porti nelle casse del Comune di Ravanusa un finanziamento da 871.063,46 euro che serviranno a ristrutturare la Caserma dei carabinieri, importante presidio di legalità per il nostro territorio, riferimento di una intera comunità”.

“Voglio ringraziare il presidente Musumeci per aver dato impulso in giunta allo sblocco dei fondi regionali, senza attendere che fosse lo Stato ad occuparsene, e l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, per avere colto l’importanza del progetto da me segnalato. Con l’augurio di poter presto inaugurare insieme all’arma dei carabinieri la nuova Caserma”, conclude Savarino.