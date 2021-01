Legge Urbanistica: superata l’impugnativa dello Stato

“Con l’approvazione odierna del ddl 911, andiamo a perfezionare la riforma Governo del Territorio, approvata da questo Parlamento Regionale, dopo 40 anni, il 7 Agosto del 2020”. Ne da notizia la Presidente della IV Commissione, Giusi Savarino.

“Su una materia così complessa e per troppo tempo dimenticata, è normale ricevere sempre nuove sollecitazioni e recepirle – continua -. È una materia in continua evoluzione, sempre perfettibile. Oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti per dare alla Sicilia il miglior testo possibile. Abbiamo perfezionato l’approvazione del Pug (ex piano regolatore) mediante conferenza di pianificazione; il Piano Territoriale Regionale non avrà più valenza paesaggistica, e viene revocata la possibilità per i Comuni di redigere pareri su alcune materie come Commissione Via /Vas. Sono modifiche concordare con il governo Nazionale, grazie alle quali la riforma Governo del Territorio varata dal governo Musumeci è pienamente valida ed efficace. Un altro impegno mantenuto. Avanti così!”, conclude Savarino.