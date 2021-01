Agrigento, anziana scippata della borsa. Caccia a due balordi

Momenti di paura, in pieno giorno, per una pensionata di Agrigento, avvicinata da due malviventi, che dopo averla strattonata, l’hanno scippata della borsa. L’anziana, per fortuna, non ha riportato traumi. Teatro dell’episodio una traversa della via Manzoni, nel rione del Campo Sportivo.

Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, nella mattinata dell’Epifania, mentre in quei momenti la strada era pressoché deserta. I due con una mossa fulminea hanno “strappato” la borsa dalle mani dell’anziana. Arraffato l’accessorio si sono dileguati a piedi.

All’interno della borsa c’erano alcune decine di euro, documenti, la chiavi di casa, ed altri effetti personali. Sulla vicenda hanno avviato le indagini i poliziotti della sezione Volanti.