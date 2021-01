Agrigento, violano le regole anti Covid: multate otto persone

Quattro persone sorprese in centro città e in periferia, in un orario dove c’è il coprifuoco, altri quattro invece sono stati sorpresi a girare con l’auto, senza una valida motivazione. Sei agrigentini, e due immigrati, sono stati multati 400 euro “a testa” dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, per aver violato le regole anti contagio, imposte dal “Decreto Natale” del Governo nazionale. E’ il risultato dei controlli effettuate nei giorni 30 e 31 dicembre, e 1 e 2 gennaio dal personale dell’Arma, che ha svolto decine di servizi, anche con la collaborazione dell’Esercito.

Tra gli episodi curiosi, due giovani, un uomo e una donna, entrambi poco più che trentenni, residenti ad Agrigento, verso le 23, sorpresi alticci e con bottiglie di birra in mano, intenti a ballare con la musica “sparata” da un telefono cellulare, nei pressi di via Pirandello. I carabinieri hanno fermato e multato i due, e anche un giovane extracomunitario, anche lui in giro a quell’ora.

Tra il viale Cannatello, e la zona del Villaggio Mosè, invece, un immigrato completamente ubriaco, è sceso in strada mezzo nudo, ed è andato in escandescenza. Alcuni suoi connazionali hanno cercato, invano, di convincerlo a tornare a casa. Accorsi i militari dell’Arma e un’ambulanza.

L’uomo è stato preso in consegna dai sanitari, e vinto dai “fumi” dell’alcol, si è addormentato sul mezzo di soccorso. E’ stato comunque trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio”, per smaltire la sbronza. Il gesto gli è costato 400 euro. Stesso importo per le contravvenzioni elevate ad altri quattro automobilisti, trovati in giro, senza un valido motivo.