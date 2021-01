Covid in Sicilia, bollettino 3 gennaio: registrati 1.047 nuovi positivi e 26 morti

Più di mille casi e quasi cinquanta ricoverati in più. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia accertati 1.047 nuovi casi, a fronte di 6.319 tamponi processati. E ci sono stati altri 26 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, domenica 3 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: 55 ad Agrigento, 301 a Catania, 297 a Palermo, 189 a Messina, 53 a Ragusa, 46 a Trapani, 16 a Siracusa, 87 a Caltanissetta.

Sono 35.591 gli attuali positivi, di questi 1.137 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 184 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34.270 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 96.547. I guariti sono 58.462, i decessi salgono a 2.494.