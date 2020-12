Agrigento, sequestrata discarica a pochi metri dal mare di Cannatello

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno posto sotto sequestro la discarica di rifiuti, e gomme di bici, segnalata negli scorsi giorni dall’associazione Mareamico. E’ successo nella zona dell’ex miniera Lucia.

“La cosa è particolarmente grave perchè parte di questa discarica ha invaso l’alveo del fiume Naro e presto tutto questo materiale andrà a finire nel mare di Cannatello”, questo aveva affermato Mareamico, dopo aver allertato le Forze dell’Ordine per le necessarie indagini e per far eliminare tale pericolo per la salute.