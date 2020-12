Cimino: “Agrigento tra le 31 città ammesse al finanziamento Italia City Branding”

“Agrigento è tra le 31 città capoluogo che accederanno al finanziamento del bando “Italia City Branding”. Ad annunciarlo è il deputato alla Camera, Rosalba Cimino, dopo l’ampliamento del bando (inizialmente previsto per 20 capoluoghi) ad altre 11 cittadine, in considerazione della qualità dei progetti pervenuti, dell’entità del contributo richiesto e della dotazione finanziaria disponibile.

“Il bando sulle Città Medie – continua – è innovativo perché anticipa e accelera la programmazione economica finanziando da subito la fase progettuale, in modo da avere un portafoglio di progetti immediatamente cantierabili. In questo modo, abbiamo modificato la metodologia di programmazione economica degli investimenti pubblici, impegnando le risorse disponibili in un numero elevato di progetti, ed evitando di vincolare per decenni ingenti risorse su pochi interventi”.

I tempi previsti per la conclusione della progettazione saranno tra i 4 e i 28 mesi. Alla città di Agrigento andranno 900 mila euro.