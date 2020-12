Covid. Rientri siciliani dal Nord per le festività: attese 70mila persone

Sono 45 mila i siciliani che si sono iscritti nel sito della regione siciliana per fare rientro durante le festività natalizie e di fine anno. Sono per lo più quelli che torneranno in Sicilia con i treni, aerei e le navi nei porti siciliani.

A questi andranno aggiunti quelli che verranno in auto, e attraverseranno lo stretto di Messina. La stima da parte delle strutture commissariali è di circa 70 mila persone, che sono partite o stanno partendo in queste ore per trascorrere il Natale e Capodanno nell’Isola.