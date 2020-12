Qualità della vita: Palermo prima tra le siciliane (89esima posizione), Agrigento 98esima

Nell’anno della pandemia per il Covid-19, la qualità della vita, in una classifica che tiene conto di ricchezza e consumi, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Affari e lavoro, Demografia e società e Cultura e tempo libero, pur un piccolissimo miglioramento, è bassa in tutta la Sicilia.

Secondo il “Sole-24 Ore”, Palermo è prima tra le siciliane, ultima Caltanissetta. Agrigento occupa la piazza numero 98 guadagnando quattro posizioni.

Il capoluogo siciliano è passato dalla posizione numero 98 alla 89, Catania novantesima, in crescita di 7 posizioni, Messina novantunesima, salita addirittura di 9. Poi c’è Agrigento 98esima, Ragusa novantanovesima dopo essere stata 80esima, e Siracusa alla posizione 105 contro la 90 del 2019.

Trapani è stabile alla posizione 101, Enna sale dalla 104 alla 103, e Caltanissetta all’ultima posizione, penultima, è alla 107esima posizione.