Canicattì. Auto rubate per compiere rapine: E sempre utilitarie e Fiat Uno

Auto rubate nel comprensorio canicattinese per mettere a segno rapine. Le ultime due, nelle ore notturne, ma per i malviventi è andata male. Sono stati intercettati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Canicattì. E dopo un inseguimento, una vettura, modello Fiat Uno, ha concluso la sua corsa, andando a schiantarsi con le barriere metalliche, della strada statale 122.

Gli occupanti del mezzo sono fuggiti per le campagne, riuscendo a far perdere le proprie tracce. L’altra utilitaria, una Fiat Panda, è stata invece trovata abbandonata in una strada del centro abitato canicattinese. L’ipotesi privilegiata è che le due vetture sarebbero servite per compiere rapine.