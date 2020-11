Agrigento, in fiamme autovettura con famiglia a bordo. Sfiorata la tragedia

Attimi di paura per un’autovettura andata in fiamme verso le 8, nel rione del campo sportivo, ad Agrigento, a quell’ora affollato di genitori, che stavano accompagnando i propri figli nelle vicine scuole Esseneto e Castagnolo. A parte il grosso spavento, e la vettura completamente carbonizzata, non si sono registrati feriti o danni ad altre cose.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, la persona alla guida di una Volkswagen Golf, stava percorrendo tranquillamente un tratto di strada della via Manzoni, quando improvvisamente si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore.

Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso completamente l’abitacolo. La conducente ha avuto una pronta reazione, e subito è riuscita ad accostare la vettura. Evitato il peggio grazie all’intervento di una pattuglia della polizia Stradale di Agrigento, in transito nella zona. Gli occupanti sono stati trascinati fuori, e portati a distanza di sicurezza. Tutti sani e salvi.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, impegnati nell’opera di spegnimento, e della successiva messa in sicurezza.

A scatenare le fiamme sarebbe stato un corto circuito dell’impianto elettrico.