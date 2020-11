Coinvolto in un incidente stradale, 19enne palmese in gravi condizioni. Trasferito a Palermo

Un 19enne di Palma di Montechiaro, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, verosimilmente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Anche se la certezza non esiste, in quanto, mancherebbero testimoni dell’accaduto.

Il ragazzo, a quanto pare, in sella ad uno scooter, sarebbe finito fuori strada. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, dove i medici valutati i gravi traumi riportati nell’impatto, e mantenendo la prognosi riservata, hanno deciso di trasferirlo al presidio ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’altro giorno, il ragazzo alla guida di un mezzo a due ruote, stava percorrendo un’arteria centrale dell’abitato palmese. All’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo, e uscendo fuori strada.