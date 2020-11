Ha venduto la droga “killer” a 21enne trovato morto, arrestato pusher riberese

E’ ritenuto lo spacciatore che agli inizi di novembre ha ceduto lo stupefacente a un giovane del posto, morto per overdose. I Carabinieri della Tenenza di Ribera, hanno arrestato il 34enne riberese Attilio Manisi, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura della Repubblica saccense. L’accusa per l’arrestato è molto pesante: sarebbe lui lo spacciatore del metadone che ha causato l’overdose di A.C., 21enne, riberese.

I particolari dell’operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa. Presenti il tenente colonnello Roberto Vergato, comandante della Compagnia Carabinieri di Sciacca e il tenente Fabio Proietti, comandante della Tenenza di Ribera.

A tale ricostruzione gli inquirenti sono giunti grazie al buon esito delle indagini avviate subito dopo aver appreso della morte del ragazzo. Infatti, i militari già nelle primissime fasi hanno individuato nel Manisi lo spacciatore e poi, d’intesa con il Pubblico ministero hanno perquisito l’abitazione avendo conferma di essere sulla strada buona.

Infatti, nel domicilio del giovane trovati eroina, metadone e un bilancino di precisione, evidentemente usato per confezionare le dosi. Ciò ha consentito, però, agli inquirenti di avere definitiva certezza di essere davanti allo spacciatore che aveva ceduto lo stupefacente al ragazzo, poi deceduto per overdose, era l’esame del cellulare del 34enne.

Dal suo telefono, infatti, era possibile estrapolare uno scambio di conversazioni il cui contenuto inequivocabile, ha fatto comprendere come, almeno sin da giugno di quest’anno e fino al tragico epilogo del 9 novembre, avesse tra i suoi clienti A.C., a cui avrebbe spacciato vari tipi di droga.

Ora per lui, rinchiuso nel carcere di Sciacca, si attende l’interrogatorio di garanzia del Giudice, sperando che così non solo si possa fare completa luce sulla morte del ventunenne, ma si possa anche capire se questo evento tragico abbia in qualche modo relazione con il decesso dell’altro ragazzo morto per overdose sempre a Ribera in questo triste inizio di novembre.