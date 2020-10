Coronavirus. Due nuovi casi a Canicattì, e tre a Favara (uno è ricoverato)

Altri due casi positivi al Coronavirus a Canicattì. Il loro stato di salute è fortunatamente buono a parte qualche lieve sintomo. “A loro rivolgo l’augurio di una pronta guarigione. Invito tutti all’uso della mascherina, il rispetto del distanziamento di almeno un metro e ad essere prudenti e soprattutto responsabili”, dice il sindaco Ettore Di Ventura. Allo stato attuale a Canicattì ci sono 17 persone contagiate dal virus.

Ci sono tre nuovi casi positivi al Covid-19 a Favara. Lo ha comunicato il Sindaco Anna Alba. I tre soggetti risultati positivi sono collegati ai precedenti casi. Sono in buono stato di salute, anche se per uno dei tre è stato necessario il ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio” per accertamenti. Con gli ultimi casi Favara conta 22 persone positive al Coronavirus. E ci sono diversi soggetti in quarantena, in attesa dell’esito del tampone.