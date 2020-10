Akragas che colpo: presa la punta Seckam

Si rafforza l’organico dell’Akragas: ingaggiato il forte attaccante gambiano classe ’97 Sarjo “Mario” Seckan proveniente dal Sora. Nel recente passato ha indossato, e con ottimi risultati, la maglia del Dattilo Noir con cui ha vinto il campionato approdando in serie D e siglato 25 reti nelle ultime due annate.

È senza dubbio un grosso colpo di mercato messo a segno dalla Società presieduta dalla Presidente Sonia Giordano convinta delle enormi qualità dell’attaccante che vanta trascorsi in serie D con Gela ed Acireale ed in Eccellenza anche con le maglie di Folgore Selinunte e Canicattì.

La Società inoltre comunica che la prevendita dei biglietti proseguirà anche domani, domenica 18 ottobre, presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento, dalle ore 9 alle ore 12.