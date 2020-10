Canicattì, bimba di 5 mesi con emorragia cerebrale: è in gravissime condizioni

Una bimba di 5 mesi, priva di conoscenza, è stata portata dai genitori al pronto soccorso, e i medici che l’hanno presa in consegna, dopo le prime cure del caso, e sottoposta a un esame radiologico, hanno accertato una emorragia cerebrale.

La piccina, dopo un primo ricovero all’ospedale di Canicattì, è stata trasferita in una meglio attrezzata struttura di Messina. E’ ricoverata in gravissime condizioni, e la prognosi sulla vita riservata. La bambina, è figlia di una coppia di coniugi, residenti in un centro, a pochi chilometri da Agrigento.

Gli stessi non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile, su cosa possa essere accaduto alla propria figlioletta.