Agrigento, denunciato per patente falsa. Libertà controllata per empedoclino e palmese

I poliziotti della sezione Volanti di Agrigento hanno denunciato un cittadino di origine senegalese, residente nel centro storico di Agrigento che, a seguito di un incidente stradale, con feriti, sulla Ss 189, nel quale era rimasto coinvolto, aveva esibito una patente di guida fasulla.

Si tratta, infatti, di una fotocopia plastificata a colori, del documento di guida senegalese. E’ stato denunciato per aver esibito un documento falso. Inoltre, da successivi accertamenti, l’immigrato non è risultato in regola con la normativa relativa al permesso di soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.

Applicata la misura della libertà controllata per la durata di 24 giorni, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, a carico di un giovane di Agrigento, residente a Porto Empedocle, già multato di 6mila euro, poiché trovato senza patente, e il mezzo privo di assicurazione. Non potendo pagare la contravvenzione, è stato deciso di convertire la multa, appunto, con la misura della libertà controllata per un breve periodo. A notificargli il provvedimento gli agenti del Commissariato empedoclino.

Aveva realizzato alcune opere abusive in un terreno di sua proprietà. Una volta scoperto, è stato denunciato per l’ipotesi di abusivismo edilizio. Protagonista un quarantenne palmese. A carico dell’uomo, a distanza di alcuni mesi, la polizia di Stato del Commissariato di Palma di Montechiaro, gli ha notificato l’ordinanza di applicazione della misura della libertà controllata, per la durata di 136 giorni, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento.