Coronavirus, altri due nuovi casi ad Agrigento e sei a Lampedusa

Registrati altri due nuovi casi positivi al Covid-19 ad Agrigento. Si tratta di un trentenne e di una pensionata di 70 anni. Una persona di 39 anni invece è guarita.

“Gli porgo i migliori auguri perché potrà tornare ad uscire dalla quarantena – dice il sindaco Firetto -. Il totale è 12 casi. I controlli sul territorio sono serrati. Raccomando massima prudenza”.

E tamponi positivi per due docenti e quattro alunni della scuola elementare “Luigi Pirandello”. Gli alunni e le insegnanti fanno parte tutti della stessa classe. Classe adesso in isolamento domiciliare. La scuola resterà chiusa per la sanificazione.