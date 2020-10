Favara, droga in casa e allaccio abusivo alla rete elettrica: arrestato 55enne

Trovato in possesso di marijuana, e nel corso del controllo scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. A finire in manette un favarese Giuseppe Stagno, 55 anni, per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Tenenza di Favara, nell’ambito di alcuni servizi specifici, disposti dal comandante provinciale Vittorio Stingo.

I militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare, nel corso della quale, hanno trovato un allaccio abusivo alla rete del gestore che alimentava di energia elettrica l’abitazione dell’uomo , alcune piante di canapa, e quasi 30 grammi di marijuana. Il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha disposto gli arresti domiciliari.

Il giudice del Tribunale di Agrigento, Alfonso Pinto, ha convalidato l’arresto del favarese, applicandogli l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. L’imputato è difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano.