Amministrative Agrigento, sfoglio infinito. Intervento della Digos

Un mistero il mancato arrivo del risultato definitivo, dopo la chiusura dei seggi avvenuta lunedì alle 14, delle elezioni comunali di Agrigento. Ancora manca il risultato dello spoglio di quattro sezioni (numeri 13-32-34-52).

Il personale della Digos della Questura di Agrigento, dopo avere ricevuto segnalazioni di anomalie e ritardi, ha avviato alcuni accertamenti. Al seggio di Villaggio Mosè, sarebbe stato accertato un numero superiore di schede in più rispetto a quelle scrutinate.

Si è proceduto ad una nuova operazione di scrutinio e stesse anomalie in altre tre sezioni. L’esito conclusivo del voto, comunque, è ininfluente ai fini dell’annunciato ballottaggio fra il medico Franco Micciché (circa 37%) e il sindaco l’uscente Calogero Firetto (28%), ma risulta fondamentale per l’assegnazione dei seggi in Consiglio comunale.