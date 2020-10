Agrigento. Chiede di incontrare il prefetto e va in escandescenza: denunciato

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno bloccato il 65enne tunisino, gravato dal Daspo urbano, della durata di un anno, il quale, ieri mattina ha tentato di entrare nel palazzo della Prefettura, dicendo agli agenti in servizio di vigilanza, che voleva parlare con il Prefetto.

È stato subito bloccato, e portato via, con una Volante. A carico dell’uomo è scattata un’altra denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per violazione del provvedimento dell’Autorità. L’uomo, nonostante, il Daspo o Dacur, continua a frequentare le aree del centro città, a lui vietate.