Coronavirus, 5 tamponi positivi ad Agrigento. C’è anche una bambina di 5 anni

Cinque nuovi casi di Covid19 nella città di Agrigento. Il totale sale quindi a 8. Tra i nuovi contagiati, purtroppo, una bambina di 5 anni. Si tratta in città del primo caso di contagio in tenera età dall’inizio della pandemia.

Tre sono trentenni, un ragazzo ha poco più di vent’anni. Si trovano ora tutti in isolamento, così come i loro contatti più stretti.

“I casi sono in aumento in tutta Italia. Occorre un ulteriore sforzo. Bisogna usare le mascherine anche quando si incontrano amici e familiari non conviventi. In serata previsto il Consiglio dei ministri per la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio”, dice Lillo Firetto.