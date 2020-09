Agrigento. “I bambini sono tornati a scuola tra sterpaglie ed immondizia”

“E mentre l’assessore comunale ai rifiuti, Nello Hamel, si preoccuperà domani di andare ad inaugurare un’isola ecologica in prossimità di Villaggio Mosè, ma distante chilometri dagli utenti che dovranno conferire i rifiuti, oggi i bambini sono tornati a scuola tra sterpaglie ed immondizia”, lo scrive il consigliere comunale di Agrigento Simone Gramaglia.

“Queste sono le foto che le mamme hanno condiviso con me – prosegue Gramaglia – dopo aver accompagnato i propri figli in classe per il suono della prima campanella.Queste sono le condizioni degli spazzi adiacenti l’istituto Fontanelle e Kolbe. Chiedo all’assessore Hamel quando si inaugurerà un po più di attenzione alle periferie”.