Coronavirus, due casi a Cattolica Eraclea e Menfi

Nuovo caso positivo al Coronavirus a Cattolica Eraclea, dove i contagi salgono a 9. Lo ha fatto sapere su Facebook il sindaco Santino Borsellino: “Mi hanno appena informato che 37 nostri concittadini, tra i 57 ancora in isolamento, sono stati sottoposti al tampone. Di questi, 36, sono risultati negativi. Malgrado questo un nostro concittadino è risultato positivo al test. Pertanto i positivi nel nostro comune salgono a 9. Tutti in isolamento obbligatorio. Ricordo ancora una volta di essere prudenti: indossiamo sempre la mascherina, evitiamo i luoghi affollati, laviamo spesso le mani e rispettiamo tutte le misure che ci vengono imposte”.

E salgono a 5 le persone che hanno contratto il Covid a Menfi. Un nuovo caso positivo al Covi-19 è stato comunicato su Facebook dal sindaco Marilena Mauceri, che invita i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle norme anti contagio. Si tratta di una signora anziana, che si è sottoposta ad alcuni controlli in ospedale, e sottoposta al tampone, ha scoperto la positività. I familiari, della donna, sono tutti in quarantena fiduciaria. C’è attesa per l’esito dei tamponi di tre famiglie, che vengono dalla Romania.