Sciacca, deceduta in ospedale la donna investita da una moto

E’ deceduta la pensionata ottantenne rimasta coinvolta nell’incidente stradale, che si è verificato in via Valverde, nel centro di Sciacca.

Si tratta di Accursia Alba, 80 anni. La donna era in coma dallo scorso 9 settembre. Questo notte il suo cuore si è fermato.

Dalla ricostruzione del tragico sinistro l’anziana appena uscita dalla Chiesa, dove aveva assistito alla Santa Messa insieme ad un’amica, era stata investita da una moto di grossa cilindrata.

L’80enne ricoverata in Rianimazione all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, non si è più ripresa. Ferita in maniera lieve anche l’altra donna.

Sull’episodio la Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta, e la posizione del motociclista è al vaglio.