Coronavirus, nuovo caso positivo a Cattolica Eraclea. Cinque in pochi giorni

Nuovo caso positivo al Covid19 a Cattolica Eraclea. Il quinto nel giro di pochi giorni. La persona infetta si trovava già in isolamento. La conferma arriva dal sindaco Santo Borsellino: “Mi è stato notificato dall’Asp di Agrigento che una persona, tra le 43 già in isolamento, è risultata positiva al test di laboratorio del Covid19. Pertanto i positivi attualmente in quarantena obbligatoria salgono a 5″.

“Voglio rassicurare tutti dicendo che per il momento gli interessati stanno bene, e sono costantemente monitorati sia dagli uffici di protezione civile comunale, sia dall’Asp. Voglio fare appello a tutta la cittadinanza invitandola, ancora una volta, al rispetto delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie vigenti, ricordando a tutti che occorre senso di responsabilità, per tutelare la vostra salute e quella dei vostri cari”.