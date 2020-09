Si ustiona durante il barbecue: grave un agrigentino

Sarebbe stato raggiunto da un ritorno di fiamma del barbecue, acceso per arrostire la carne. Ha riportato ustioni sparse sull’ottanta per cento del corpo un 53enne di Agrigento, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici hanno immediatamente disposto il trasferimento in elisoccorso al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Civivo” di Palermo.

L’incidente domestico si è verificato, nella serata di giovedì, in una traversa di viale Delle Dune, nella lcoalità balneare agrigentina di San Leone. L’uomo sarebbe stato raggiunto da ritorno di fiamma del barbecue. Poi il trasferimento al presidio ospedaliero. L’agrigentino è in gravi condizioni.