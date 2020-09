Fabrizio Orlando della Pro Sport Ravanusa conquista il Bronzo ai Campionati Italiani paralimpci di tennis tavolo

Bronzo individuale e quarto posto a squadre, positivo bottino della Pro Sport Ravanusa ai Campionati Italiani Paralimpici di tenns tavolo.

Un campionato Italiano paralimpico di tennis tavolo, che va al di là di ogni più rosa previsione quello appena disputato dagli atleti della Pro Sport Ravanusa.

Un terzo posto che vale il bronzo individuale ed un quarto posto quello di società.

Medaglia di Bronzo conquistata da Fabrizio Orlando che con una serie di incontri ad altissimo livello e concentrazione è riuscito ad arrivare in semifinale, per Fabrizio una conferma anche se non ci si aspettava la medaglia nella massima competizione Nazionale che assegna i titoli italiani del 2020.

Se il Bronzo di Fabrizio ha stupito, ancora di più valenza ha il quarto posto Italiano da parte della società, grazie ad una strepitosa prestazione individuale di Rosario Callari che ha trascinato la squadra in finale, positivo esordio in gare Nazionali di Salvatore Portelli e Calogero Failla anche loro tesserati con la Pro Sport Ravanusa.

Dalla finale del Campionato Italiano di Tennis da tavolo a quella dei campionati Italiani Paralimpici di atletica leggera in programma da venerdì prossimo fino a domenica a Jesolo, dove l’obiettivo sarà una medaglia.