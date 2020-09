Agrigento, ladri in azione di fronte al mare: messi a segno due furti su auto

Ladri in azione nelle località balneari. Le ultime vittime di un’amara disavventura una donna e una coppia di Agrigento.

Ignoti malviventi approfittando della momentanea assenza dei proprietari, hanno mandato in frantumi uno dei vetri delle automobili prese di mira, e aperte le portiere hanno portato via tutto quello, che c’era da arraffare.

Il primo episodio a Zingarello. Una 35enne era scesa dall’abitacolo della sua auto per scattare alcune foto al mare, e qualcuno ha approfittato di quell’assenza. Dopo aver rotto uno dei vetri, si è impossessato della borsa della donna, poggiata sul sedile. All’interno soldi, documenti ed effetti personali.

Il secondo episodio lungo il viale delle Dune a San Leone. Una coppia si è recata in spiaggia, e i malviventi dopo aver forzato la portiera della loro vettura, hanno rubato un borsello da uomo e una borsa da donna, lasciati incustoditi nell’abitacolo. All’interno degli accessori soldi, carte di credito, documenti, effetti personali e un mazzo di chiavi.