Tennis, la licatese Dalila Spiteri si aggiudica l’open di Alassio

Un altro successo per la tennista licatese Dalila Spiteri che si è aggiudicata il torneo open di Alassio, dotato di un montepremi di 3000 euro, nel cui tabellone figurava come prima testa di serie. La 23enne tennista siciliana, cresciuta sul campo del Tennis Club Sant’Angelo del presidente Pippo Cellura, in semifinale ha superato, in rimonta, Stefania Chieppa, dopo aver perso il primo set per 6/4, per poi imporsi nei due successivi set.

Nessuno ostacolo nella finale che vedeva opposte Anastasia Kulikova alla Spiteri, con quest’ultima che si è imposta col punteggio di 6/3 6/2. Un torneo che permette alla tennista licatese di avvicinarsi a eventi più importanti che potrebbero regalarle dei punti per la sua classifica WTA dove Dalila figura attualmente attorno alla 500esima posizione.