Coronavirus in Sicilia, contagio in rialzo: accertati 45 nuovi casi. Uno nell’Agrigentino

Nelle ultime 24 (dati aggiornati alle 15 di mercoledì 19 agosto) sono 45 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Sicilia. Il dato è stato diffuso dalla Protezione civile nazionale, e dal Ministero della Salute, su indicazioni della Regione Siciliana.

Questa la distribuzione dei nuovi casi su base provinciale: 23 a Catania, 10 a Palermo, 7 a Ragusa, 2 a Messina e uno ciascuno Agrigento, Siracusa e Trapani.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 766, di cui 61 ricoverati in ospedale con sintomi, 8 in terapia intensiva, e 705 in isolamento domiciliare. Dell’inizio dell’emergenza sanitaria i casi segnalati di Covid sono 3.838. Resta stabile il numero delle vittime 286, mentre i guariti salgono a 2.786.