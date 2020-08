Favara, scomparsa da due anni. La madre: “Ditemi dov’è mia figlia”

“Io non mi arrendo, se qualcuno sa qualcosa parli, ditemi dov’è mia figlia. Non ci credo che nessuno ha visto nulla”. Dolore, sofferenza e rabbia nelle parole di Giuseppina Caramanno, a due anni dalla scomparsa della figlia Gessica Lattuca, la giovane di Favara, mamma di quattro figli.

Nella chiesa San Pietro e Paolo alla presenza dei genitori, mamma Giuseppina e il padre Giuseppe Lattuca, è stata celebrata una messa per ricordare la ragazza sparita nel nulla.

Presenti il sindaco di Favara Anna Alba, il comandante della Tenenza dei carabinieri di Favara Giovanni Casamassima, e il legale della famiglia Lattuca, l’avvocato Salvatore Cusumano.

Le indagini comunque proseguono senza sosta. Anche se, finora, non hanno portato ad alcun risultato. Gessica Lattuca è scomparsa il pomeriggio del 12 agosto 2018, intorno le 19:30, da Favara. L’ultima volta sarebbe stata vista tra piazza Giglia, e via Leopardi. Dopo giorni i carabinieri hanno perquisito l’abitazione e alcuni terreni dell’ex compagno Filippo Russotto, unico indagato, che si è sempre professato innocente.