Agrigento, donna aggredita da un gatto finisce in ospedale

Attaccata e aggredita da un gatto. Vittima una donna di Agrigento rimasta ferita e finita in ospedale. Il curioso e singolare episodio si verificato nel quartiere di Villaggio Peruzzo. Il felino in preda ad un raptus ha assalito la malcapitata, e non è stato facile per lei allontanarlo. Per fortuna sono intervenuti alcuni passanti.

La donna che ha riportato vistosi graffi sul corpo, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dov’è stata medicata. Il gatto, invece, si è dileguato. Sul posto le pattuglie della polizia Locale, che hanno avvertito l’Ufficio comunale competente.

Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un gatto randagio, ma di un persiano, quasi sicuramente appartenente a un residente della zona.