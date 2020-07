San Leone, evacuato tratto di spiaggia per presunto ordigno bellico in mare

Sono in corso le opportune verifiche per la segnalazione da parte di bagnanti in merito al presunto ritrovamento di un ordigno bellico (nella foto), nella striscia di mare antistante la spiaggia delle Dune, a San Leone, precisamente nei pressi del ristorante.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Agrigento, i quali, hanno evacuato una vasta area di arenile, e con l’intervento dei militari della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, la spiaggia in questione è stata chiusa al pubblico, in attesa degli accertamenti e verifiche del caso.