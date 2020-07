Agrigento, autobotte vigili del fuoco in allarme bloccata da auto

E’ successo nella tarda serata di sabato in via Aldo Moro, all’altezza del chiosco di Libero Consorzio, nei pressi di Porta di Ponte, ad Agrigento. L’autobotte dei vigili del fuoco è rimasta bloccata a causa di un’automobile, parcheggiata quasi al centro della carreggiata.

I pompieri sono stati allertati per una fuga di gas, e per espletare l’intervento hanno dovuto faticare ad arrivare per via della “solita” sosta selvaggia nella zona, nei fine settimana. Nonostante la sirena, l’automezzo è rimasto fermo alcune decine di minuti.

All’ingresso per la via Atenea si è radunata una folla di passanti e curiosi. Intervenuto anche un poliziotto fuori servizio. Poco dopo correndo, e forse perché ha capito di averla fatta grossa, è arrivato il proprietario della vettura, accolto dagli applausi e fischi della gente.