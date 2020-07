Agrigento, ha rapinato 19enne in via Gallo: condannato 47enne favarese

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione Carmelo Cusumano, 47enne, di Favara, ritenuto responsabile di rapina. La sentenza è stata emessa, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.

Il pubblico ministero Gloria Andreoli, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato a tre anni e dieci mesi di carcere.

La vicenda risale al 22 agosto dell’anno scorso. Da allora il favarese si trova agli arresti domiciliari. Cusumano, secondo l’accusa, impugnando un coltello avrebbe rapinato lo smartphone a un diciannovenne incontrato, sembrerebbe, per caso in via Gallo, nel centro storico di Agrigento.

Il ragazzo dopo l’episodio ha subito chiamato i carabinieri, che hanno rintracciato e arrestato il 19enne a San Leone.