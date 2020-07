Uscito in libreria ed online “#afacciasullibro” il lavoro editoriale del giornalista Antonio Fragapane

E’ appena uscito in libreria (e sulle principali piattaforme on-line di vendita) #afacciasullibro, Medinova Edizioni, il nuovo lavoro editoriale del giornalista e scrittore sabettese – che da anni, però, vive e lavora a Como – Antonio Fragapane. Il volume rappresenta la versione cartacea, ma riveduta, corretta e aggiornata, del suo omonimo progetto editoriale, realizzato su Facebook (social che, infatti, l’autore ha voluto omaggiare nel titolo).

Cos’è #afacciasullibro? Lo si potrebbe definire come una sorta di personalissimo “zibaldone”: un libro in cui Fragapane ha raccolto i suoi pensieri, le sue idee e in cui si può trovare un po’ di tutto, dallo scritto umoristico a quello politico, dall’ironia all’analisi giornalistica, passando anche per alcune pagine di prosa. E, ovviamente, molto altro ancora, considerando che è il frutto di oltre due anni di lavoro (2017-2019).

#afacciasullibro ha, infatti, un sottotitolo che lo caratterizza sin dalla prima occhiata data alla sua copertina (quest’ultima, volutamente semplice e sobria, quasi “holdeniana”): “Atelier di libera scrittura, elzeviri e pensamenti”.

Il volume si avvale anche di una analitica prefazione scritta dal sociologo universitario e giornalista Francesco Pira: righe che accompagnano la lettura delle diversificate pagine del libro e che fotografano l’eclettismo di una scrittura variegata ma allo stesso tempo caratterizzata da un unico fil rouge che, ovviamente, sta ai lettori scoprire.