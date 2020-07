Coronavirus in Sicilia, un solo nuovo caso e terapie intensive svuotate

Un solo nuovo caso positivo da Coronavirus, nelle ultime 24 ore (oggi martedì 7 luglio), in Sicilia e che porta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il numero dei casi a 3.096.

Non si registrano deceduti. Gli attuali positivi sono 140. Si riducono i ricoverati con sintomi, 2 in meno rispetto a ieri, e che porta il numero totale a 12.

Ma la notizia più importante di oggi è che per la prima volta non ci sono pazienti nelle terapie intensive, ieri erano 2. Aumentano invece di 5 coloro che si trovano in isolamento domiciliare, sono 128.