ASD Al Qattà sporting club di Canicattì, riparte la stagione nella serie C2 di Calcio a 5

Riparte la stagione della ASD Al Qattà sporting club di Canicattì che militerà nel campionato regionale di serie C2 Calcio a 5 FIGC-­‐LND nella prossima stagione 20200-­‐21.

L’associazione sportiva ha annoverato all’interno della rosa l’esperto portiere foggiano Emilio Lombardi che andrà a sostituire il partente Valentini.

Come giocatori di movimento a sposare il progetto della società canicattinese, da 25 anni presente nel panorama del calcio a 5 con i propri dirigenti e tecnici federali, sono stati Mario Cimino e Tiranno Antonio.

Altri tasselli importanti si aggiungeranno alla nota associazione, che opera nel calcio a 5 per la cura e la crescita degli atleti.

“Vogliamo tornare ad essere protagonisti nel futsal ed è per questo che stiamo cercando atleti che possano far parte del nostro progetto e che vogliano spendersi con tanta dedizione, umiltà ma soprattutto serietà nell’essere uomini”-­‐ queste le parole del vice presidente Puleo.

Non è escluso che a giorni arrivi l’ufficializzazione di altri giovani e alcuni esperienti atleti che fanno fare, assieme al collaudato roster presente, il salto di qualità all’associazione canicattinese.

Queste le parole di mister Calabrò, tecnico d’esperienza e di categoria superiori dalla C2, “Spero di avere in organico tanti giovani che accompagnati da atleti esperienti possano crescere e portarci a delle soddisfazioni importanti. Lo scorso anno abbiamo avuto il secondo miglior marcatore ma purtroppo non eravamo competitivi, poiché, gli impegni presi da chi doveva essere per noi una garanzia si sono risultati senza fondamento. Bisogna sempre dare fiducia ma è pur vero che bisogna essere più selettivi nel capire che entra a far parte nella nostra bella famiglia. Il nostro progetto da chiunque approdi nella nostra associazione deve essere sposato per la crescita negli anni. Prevedo che faremo delle belle cose, in questa nuova stagione, ma prevedo sicuramente che ci divertiremo indipendentemente che si vinca o si perda. Meglio vincere sempre, no?!” con una scherzosa battuta così chiude il nostro mister la dichiarazione sulla nuova stagione.

Tra qualche giorno sapremo anche il resto dei componenti della rosa e le novità sulle attività giovanile e scolastica.