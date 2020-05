Caltanissetta, da domani, sarà possibile richiedere il kit completo per la raccolta differenziata

Da DOMANI mercoledì 20 maggio, sarà possibile richiedere il kit completo per la raccolta differenziata e la fornitura dei sacchetti.

In ottemperanza alle disposizioni del Dpcm del 26.04.2020 – Fase 2 dell’emergenza sanitaria Coronavirus, le consegne avverranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per tutelare la salute dei residenti e del personale Dusty.

ORARI E MODALITÀ DI CONSEGNA:

Si potrà ritirare il kit nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13, e per la consegna dei sacchetti per i residenti della “Zona A”, la consegna sarà effettuata al centro di distribuzione di Corso Vittorio Emanuele II (tutte le mattine, dal lunedì al sabato, escluso la domenica, dalle 9.00 alle 13.00).

Gli utenti dovranno osservare le seguenti procedure: