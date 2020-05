Agrigento, prelevati mille euro dalla carta di credito: truffata una donna

Scoperto un nuovo caso di truffa informatica perpetrato a danno di una quarantenne di Agrigento. La donna si è accorta, che sul conto collegato alla carta, erano spariti 1.000 euro. I soldi erano stati illegalmente prelevati in tre soluzioni di 500, 50 e 450 euro. Incredula e amareggiata, è corsa a denunciare ogni cosa ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Ignoti malfattori sono riusciti ad entrare in possesso dei dati della carta, e hanno sottratto i soldi. La vicenda è l’ultima di una lunga serie di casi analoghi. Negli ultimi mesi, anche in piena emergenza sanitaria per il Coronavirus, sono in costante aumento le iscrizioni in ordine ai reati informatici soprattutto legati alle frodi e truffe informatiche.