Comune di Canicattì, democrazia partecipata 2020, al via la presentazione dei progetti

Informiamo che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 06.03.2020 è stata approvata la destinazione del 2% dei finanziamenti regionali per la realizzazione di forme di democrazia partecipata, che consente ai cittadini di partecipare direttamente alla vita politica scegliendo gli obiettivi da realizzare.

All’idee-progetto possono partecipare tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età; le associazioni, i consorzi, le ditte e tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale.

Non saranno ammessi coloro che ricoprono incarichi: di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee o in organi di governo in comuni, province, regioni; consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica; organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria; associazioni no profit presenti sul territorio nazionale che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgono attività con fini politici; dipendenti del Comune.

La presentazione dei progetti va fatta entro e non oltre il prossimo 22 maggio c.a. su apposita scheda da compilare, che potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune – sezione “Democrazia Partecipata” o ritirata agli uffici comunali competenti di Via Cavallotti – Palazzo Stella. L’istanza potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune o trasmessa all’indirizzo di posta elettronica – pec.istituzionale@pec.comune.canicatti.ag.it

Alla scheda deve essere allegato documento di identità in corso di validità e, per i soggetti associati, il documento allegato deve essere quello del legale rappresentante. Le idee-progetto devono riguardare:

ambiente, ecologia e sanità lavori pubblici sviluppo economico e turismo spazi ed aree verdi politiche giovanili attività sociali scolastiche ed educative, culturali e sportive.

I progetti presentati devono avere un valore economico di € 15.000,00. Le proposte idee/progetto presentati nei termini utili e conformi alle aree tematiche indicate saranno valutate dalla competente Direzione Comunale sulla base dei seguenti criteri: •fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi; •compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; •stima dei costi; •stima dei tempi di realizzazione; •priorità stabilite nel DUP; •caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; •caratteristica dell’innovazione; . compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. I progetti esclusi devono essere debitamente motivati. I progetti ammessi verranno successivamente sottoposti a votazione da parte della cittadinanza. Il progetto che otterrà il maggior numero di preferenze sarà realizzato direttamente dal Comune. Per eventuali informazioni e chiarimenti consultare la P.O. n. 6 – Servizi Sociali e Culturali presso gli Uffici siti in Via Cavallotti – Palazzo Stella.