Delia, Emergenza Covid 19, lunedì riapre il cimitero comunale

Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha disposto la riapertura del cimitero comunale a partire da lunedì 4 maggio.

L’accesso al pubblico sarà consentito dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 da lunedì a sabato, mentre la domenica e nei giorni festivi l’apertura è prevista dalle 8,30 alle 11,30, nel rispetto delle misure anticontagio previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

L’ingresso sarà contingentato in due turni giornalieri corrispondenti alle due fasce di orario feriali. La domenica e nei giorni festivi il turno è unico.

Potranno entrare 30 persone per turno e massimo due componenti per nucleo familiare che potrà accedere una sola volta a settimana e solo prenotandosi, chiamando il centralino del Comune 0922 – 823301, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

<<Si tratta – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – di un provvedimento doveroso per venire incontro alle comprensibili istanze dei cittadini che chiedono di far visita ai propri cari defunti e che si basa sulla fiducia che noi riponiamo nella collettività che ha saputo dare dimostrazione di senso civico, serietà e pazienza. E’ quindi un momento importante di riconoscimento dei diritti dei cittadini, temporaneamente sospesi. Da parte nostra siamo sicuri che i cittadini si comporteranno, come sempre, in maniera consapevole e responsabile, e sapranno rispettare ancora una volta le regole impartite e cioè l’obbligo di distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e dei guanti e l’igiene delle mani>>.

L’Ufficio Tecnico Comunale, la polizia municipale, il coadiutore sanitario Igiene Pubblica di Delia, le Forze dell’Ordine, il custode del cimitero comunale, sono incaricati, ciascuno per la parte che gli compete, di fare rispettare l’ordinanza sindacale.