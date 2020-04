Agrigento, “Non vi dico dove abito”: donna multata e denunciata

Multata di 370 euro per essere in giro senza valida motivazione, è andata su tutte le furie: “Non ve lo dico dove abito”. Una 50enne di Agrigento è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per inosservanza al provvedimento dell’autorità, dai poliziotti delle moto volanti della Questura agrigentina,

La protagonista era stata fermata in centro per un controllo, e non ha voluto dire agli agenti perché si trovasse fuori casa. Quindi ha violato il decreto del Governo sul contenimento del contagio del Coronavirus.

Ma al momento del verbale non ha voluto dire neanche l’indirizzo del domicilio. La via e numero civico devono essere obbligatoriamente indicati alle forze dell’ordine.